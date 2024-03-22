Посол в Токио заявил о «точке невозврата» в отношениях России и Японии

Как отметил дипломат, японское руководство ведет «работу по демонтажу отношений» по нескольким направлениям. Токио отказывается от договоренностей и денонсирует соглашения, достигнутые за последние десятилетия. Также Япония приняла несколько пакетов санкций в отношении РФ и сознательно нагнетает в обществе «антироссийскую истерию». Кроме того, японские власти оказывают давление на бизнес, создавая препятствия для реализации различных совместных проектов.

Ноздрев подчеркнул, что все эти шаги повлияли на отношения между Москвой и Токио, в результате оказался во многом уничтожен их фундамент, который создавался десятилетиями.

«Отношениям нанесен такой ущерб, от которого даже при какой-то эвентуальной стабилизации они полностью оправиться не смогут. Это мое видение нынешней ситуации. Это точка невозврата», — считает дипломат.

Посол добавил, что российско-японские отношения стали «объектом глубокого замораживания», и такая ситуация будет весьма длительной. По словам Ноздрева, Москва всегда стремилась к стабильному и «прогнозируемому на долгосрочную перспективу» взаимодействию с государством-соседом, однако сейчас говорить об этом сложно.

Ранее и.о. директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий заявил, что фундамент российско-японских отношений почти полностью разрушен из-за осознанного выбора Токио, напоминает телеканал «360».

