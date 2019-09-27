Посол в США прокомментировал введенные санкции против России
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в условиях активного российско-американского диалога по Сирии непонятны цели введения новых санкций против России.
Ранее Минфин США сообщил о введении санкции в отношении одной организации, пяти судов и трёх физических лиц из России. Причиной решения были названы нарушения ограничений в отношении Сирии.
По словам Антонова, диалог по Сирии «идет весьма насыщенный» по линии Минобороны. «Непонятно, чего хотят добиться», - сказал он.
Сегодня также стало известно, что США запретили въезд в страну Раулю Кастро и его семье. В Госдепе заявили, что такое решение принято в связи с нарушениями прав человека со стороны Кастро.
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