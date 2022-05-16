Посол в РФ: Латвия закрыла свои диппредставительства в Санкт-Петербурге и Пскове

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш заявил, что генеральное консульство в Санкт-Петербурге и консульство в Пскове прекратили работу 16 мая. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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Риекстиньш также отметил, что посольство в Москве продолжит предоставление консульских услуг.

5 мая, Эстония закрыла генеральное консульство в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове.

Ранее Россия приняла решение отозвать согласие на работу генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове.

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