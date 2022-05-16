Посол в РФ: Латвия закрыла свои диппредставительства в Санкт-Петербурге и Пскове

Риекстиньш также отметил, что посольство в Москве продолжит предоставление консульских услуг.

5 мая, Эстония закрыла генеральное консульство в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове.

Ранее Россия приняла решение отозвать согласие на работу генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове.