В Канаде высмеяли министра обороны за угрозы в адрес России

Ранее Ананд заявила, что на границе с Украиной происходит эскалация российских войск, отмечает Ura.ru. По словам министра, Москва может выбрать между ведением переговоров во избежание обострения ситуации на Украине и «суровыми санкциями», напоминает «Свободная пресса».

Канадцы в комментариях под материалом CBC отмечали, что власти страны не могут решить «домашних проблем» и используют Украину как «костыль для падающего рейтинга».

Еще один пользователь напомнил Ананд о просьбе президента Украины Владимира Зеленского «особенно не нагнетать». Также юзеры увидели связь между нагнетанием обстановки на Украине и действиями США, отметив, что «отвлекающий маневр» Вашингтона с войной на Украине провалился.

