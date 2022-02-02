В Канаде высмеяли министра обороны за угрозы в адрес России
Жители Канады высмеяли угрозы министра обороны страны Аниты Ананд в адрес России, сообщает телеканал CBC.
Ранее Ананд заявила, что на границе с Украиной происходит эскалация российских войск, отмечает Ura.ru. По словам министра, Москва может выбрать между ведением переговоров во избежание обострения ситуации на Украине и «суровыми санкциями», напоминает «Свободная пресса».
Канадцы в комментариях под материалом CBC отмечали, что власти страны не могут решить «домашних проблем» и используют Украину как «костыль для падающего рейтинга».
Еще один пользователь напомнил Ананд о просьбе президента Украины Владимира Зеленского «особенно не нагнетать». Также юзеры увидели связь между нагнетанием обстановки на Украине и действиями США, отметив, что «отвлекающий маневр» Вашингтона с войной на Украине провалился.
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