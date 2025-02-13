Посол в Молдавии отверг принадлежность упавших БПЛА России
Посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения властей Молдавии в связи с обнаружением обломков беспилотных летательных аппаратов на территории республики. На выходе из здания министерства иностранных дел в Кишиневе он заявил журналистам, что принадлежность этих дронов не установлена.
По словам дипломата, необходимо дождаться результатов расследования. Президент Молдавии Майя Санду 13 февраля заявила, что речь идет о двух российских беспилотниках – они упали и взорвались на юге страны в ночь на четверг. Люди не пострадали.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после начала Россией СВО на Украине на территории Молдавии уже многократно обнаруживали обломки дронов. Москва заявляет, что их принадлежность какой-либо стране не доказана.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отечественные предприниматели снизили ценовые ожидания
- Посол в Молдавии отверг принадлежность упавших БПЛА России
- Италия готова забрать к себе «Мону Лизу» на временное хранение
- Депутаты поддержали право микрокредитных организаций выдавать ипотеку
- Экс-работника оборонного предприятия Перми обвинили в сотрудничестве с Украиной
- Путин пожелал удачи Богомазу на выборах брянского губернатора на третий срок
- Богомаз заявил, что за январь ВСУ 700 раз атаковали Брянскую область
- В РКН сообщили, что в 2024 году было удалено или заблокировано свыше 704 тысяч сайтов
- «Чумовой капитал» ввели в Ненецком округе для молодых семей оленеводов
- В Санкт-Петербурге загорелся лакокрасочный завод
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru