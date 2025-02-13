Посол в Молдавии отверг принадлежность упавших БПЛА России

По словам дипломата, необходимо дождаться результатов расследования. Президент Молдавии Майя Санду 13 февраля заявила, что речь идет о двух российских беспилотниках – они упали и взорвались на юге страны в ночь на четверг. Люди не пострадали.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после начала Россией СВО на Украине на территории Молдавии уже многократно обнаруживали обломки дронов. Москва заявляет, что их принадлежность какой-либо стране не доказана.

