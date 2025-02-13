Посол в Молдавии отверг принадлежность упавших БПЛА России

Посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения властей Молдавии в связи с обнаружением обломков беспилотных летательных аппаратов на территории республики. На выходе из здания министерства иностранных дел в Кишиневе он заявил журналистам, что принадлежность этих дронов не установлена.

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По словам дипломата, необходимо дождаться результатов расследования. Президент Молдавии Майя Санду 13 февраля заявила, что речь идет о двух российских беспилотниках – они упали и взорвались на юге страны в ночь на четверг. Люди не пострадали.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после начала Россией СВО на Украине на территории Молдавии уже многократно обнаруживали обломки дронов. Москва заявляет, что их принадлежность какой-либо стране не доказана.

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Фото: telegram.org
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