Посол Украины в Лондоне призвал поставить Киеву тысячи танков

Украине нужны тысячи танков от западных стран, Киев хотел бы получить, в частности, танки Challenger, Abrams и Leopard. Об этом заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News.

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По его словам, у Украины есть танки, однако ей нужно «лучше, чем то, с чем мы можем выйти сейчас». При этом он подчеркнул, что военная техника советских времен, имеющаяся у Киева, устарела.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что модернизированные танки Т-72 или Leopard скоро станут ржавым металлоломом и не спасут Украину, которая «распадается на части», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:УкраинаВооружение
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