Посол Украины в Лондоне призвал поставить Киеву тысячи танков

По его словам, у Украины есть танки, однако ей нужно «лучше, чем то, с чем мы можем выйти сейчас». При этом он подчеркнул, что военная техника советских времен, имеющаяся у Киева, устарела.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что модернизированные танки Т-72 или Leopard скоро станут ржавым металлоломом и не спасут Украину, которая «распадается на части», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

