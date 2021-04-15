Посол Украины призвал страну вернуть ядерный статус

Если Украина не сможет присоединиться к НАТО, ей необходимо вернуть ядерный статус для собственной защиты. Об этом в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил посол Украины в Киеве Андрей Мельник.

По его словам, ядерный статус гарантирует безопасность стране и необходимо вернуться к пересмотру вопроса. После распада СССР Украина фактически унаследовала статус ядерной державы, но в 1994 году все наработки были ликвидированы, так как страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а Россия, США и Великобритания на тот момент гарантировали ей обеспечение безопасности.

Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ответил на заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о возможном размещении российского ядерного оружия в Крыму.

