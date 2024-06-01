Посол Судана: Проект по созданию базы ВМФ РФ в Красном море будет реализован

«Это логистическая точка поддержки в Красном море... И мы рассматриваем этот вопрос в рамках двусторонних отношений, которые, как я вижу, развиваются», — указал дипломат.

Сиррадж подчеркнул, что Россия и Судан подписали соглашение о создании базы, и реализовать проект — обязательство обеих сторон. По словам посла, проблема заключается лишь в «завершении некоторых процедурных вопросов».

