Посол Судана: Проект по созданию базы ВМФ РФ в Красном море будет реализован
Судан не отказывается от обязательств по созданию базы ВМФ России в Красном море, проект реализуют. Об этом заявил посол страны в Москве Мохаммед Сиррадж в беседе с РИА Новости.
«Это логистическая точка поддержки в Красном море... И мы рассматриваем этот вопрос в рамках двусторонних отношений, которые, как я вижу, развиваются», — указал дипломат.
Сиррадж подчеркнул, что Россия и Судан подписали соглашение о создании базы, и реализовать проект — обязательство обеих сторон. По словам посла, проблема заключается лишь в «завершении некоторых процедурных вопросов».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru