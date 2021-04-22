Посол США выехал из резиденции с багажом

Американский посол Джон Салливан выехал из резиденции Спасо-хаус в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В машину Салливана погрузили три чемодана, после чего он, предположительно, направился в аэропорт.

Салливан не нужен. Временный отъезд посла США из РФ сочли провалом его миссии

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков посоветовал Салливану покинуть страну и отправиться в Вашингтон для получения консультаций от правительства США. Известно, что посол планирует вернуться в Россию в течение нескольких недель.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников (на фото посол США Джон Салливан)
ТЕГИ:ПосолРоссияСША
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