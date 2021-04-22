Посол США выехал из резиденции с багажом
22 апреля 202108:47
Американский посол Джон Салливан выехал из резиденции Спасо-хаус в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
В машину Салливана погрузили три чемодана, после чего он, предположительно, направился в аэропорт.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков посоветовал Салливану покинуть страну и отправиться в Вашингтон для получения консультаций от правительства США. Известно, что посол планирует вернуться в Россию в течение нескольких недель.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru