Посол США в РФ заявила о встрече с Гершковичем в СИЗО Лефортово

Посол США в России Линн Трейси в своих соцсетях заявила, что посетила СИЗО Лефортово, где встретилась с корреспондентом газеты Wall Street Journal Эваном Гершковичем.

Песков опроверг информацию о том, что Путин лично согласовал арест Гершковича

По её словам, американское посольство впервые получило доступ к журналисту, назвав его задержание «неправомерным».

«Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Вновь призываем немедленно освободить Эвана», - добавила Трейси.

Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пригрозили принять меры против России, если журналист Wall Street Journal Эван Гершкович не выйдет на свободу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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