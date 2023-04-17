Посол США в РФ заявила о встрече с Гершковичем в СИЗО Лефортово

По её словам, американское посольство впервые получило доступ к журналисту, назвав его задержание «неправомерным».

«Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Вновь призываем немедленно освободить Эвана», - добавила Трейси.

Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пригрозили принять меры против России, если журналист Wall Street Journal Эван Гершкович не выйдет на свободу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

