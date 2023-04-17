Посол США в РФ заявила о встрече с Гершковичем в СИЗО Лефортово
Посол США в России Линн Трейси в своих соцсетях заявила, что посетила СИЗО Лефортово, где встретилась с корреспондентом газеты Wall Street Journal Эваном Гершковичем.
По её словам, американское посольство впервые получило доступ к журналисту, назвав его задержание «неправомерным».
«Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Вновь призываем немедленно освободить Эвана», - добавила Трейси.
Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пригрозили принять меры против России, если журналист Wall Street Journal Эван Гершкович не выйдет на свободу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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