Посол США в РФ вернется в Москву на этой неделе
Посол США в РФ Джон Салливан вернется в Москву на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа США Неда Прайса.
Прайс также добавил, что Вашингтон приветствует возвращение российского посла в США Анатолия Антонова. Дипломат прибыл в столицу Штатов днем ранее. Антонов находился в Москве с марта текущего года после его вызова для консультаций на фоне ухудшения отношений между странами.
Решение о взаимном возвращении послов было принято на встрече президентов США и РФ в Женеве. Встреча состоялась 16 июня.
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