Посол США в РФ вернется в Москву на этой неделе

Прайс также добавил, что Вашингтон приветствует возвращение российского посла в США Анатолия Антонова. Дипломат прибыл в столицу Штатов днем ранее. Антонов находился в Москве с марта текущего года после его вызова для консультаций на фоне ухудшения отношений между странами.



Решение о взаимном возвращении послов было принято на встрече президентов США и РФ в Женеве. Встреча состоялась 16 июня.



