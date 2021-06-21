Посол США в РФ вернется в Москву на этой неделе

Посол США в РФ Джон Салливан вернется в Москву на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа США Неда Прайса.

В Белом доме заявили, что Вашингтон не будет предупреждать Москву об ударах

Прайс также добавил, что Вашингтон приветствует возвращение российского посла в США Анатолия Антонова. Дипломат прибыл в столицу Штатов днем ранее. Антонов находился в Москве с марта текущего года после его вызова для консультаций на фоне ухудшения отношений между странами.

Решение о взаимном возвращении послов было принято на встрече президентов США и РФ в Женеве. Встреча состоялась 16 июня.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/russia.usembassy
ТЕГИ:Посольство СШАСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры