Посол США в РФ посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича
3 июля 202318:00
Посол США в России Линн Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает ТАСС.
В посольстве США указали, что посол посетила арестованного после того, как получила к нему консульский доступ.
Гершкович, которого обвинили в шпионаже в пользу США, был задержан в Екатеринбурге 30 марта, свою вину не признал. В мае Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил мужчине срок ареста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru