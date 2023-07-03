Посол США в РФ посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

В посольстве США указали, что посол посетила арестованного после того, как получила к нему консульский доступ.

Гершкович, которого обвинили в шпионаже в пользу США, был задержан в Екатеринбурге 30 марта, свою вину не признал. В мае Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил мужчине срок ареста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

