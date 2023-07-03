Посол США в РФ посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

Посол США в России Линн Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает ТАСС.

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В посольстве США указали, что посол посетила арестованного после того, как получила к нему консульский доступ.

Гершкович, которого обвинили в шпионаже в пользу США, был задержан в Екатеринбурге 30 марта, свою вину не признал. В мае Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил мужчине срок ареста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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