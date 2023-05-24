Белый дом назвал продление ареста Гершковича безответственным

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал безответственным продление ареста журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его слова приводит РИА Новости.

Суд в Москве на три месяца продлил арест журналисту WSJ Гершковичу

Гершковича, считает Кирби, следует освободить, ведь «он не преступник, а журналист», и он должен вернуться в США.

Дипломат добавил, что Штатам уже дважды в консульском доступе к соотечественнику.

Лефортовский суд Москвы накануне продлил до 30 августа срок ареста обвиняемому в шпионаже Эвану Гершковичу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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