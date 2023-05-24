Белый дом назвал продление ареста Гершковича безответственным

Гершковича, считает Кирби, следует освободить, ведь «он не преступник, а журналист», и он должен вернуться в США.

Дипломат добавил, что Штатам уже дважды в консульском доступе к соотечественнику.

Лефортовский суд Москвы накануне продлил до 30 августа срок ареста обвиняемому в шпионаже Эвану Гершковичу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

