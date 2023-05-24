Белый дом назвал продление ареста Гершковича безответственным
24 мая 202319:38
Представитель Белого дома Джон Кирби назвал безответственным продление ареста журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его слова приводит РИА Новости.
Гершковича, считает Кирби, следует освободить, ведь «он не преступник, а журналист», и он должен вернуться в США.
Дипломат добавил, что Штатам уже дважды в консульском доступе к соотечественнику.
Лефортовский суд Москвы накануне продлил до 30 августа срок ареста обвиняемому в шпионаже Эвану Гершковичу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru