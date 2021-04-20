Посол США в Москве подтвердил отъезд в Вашингтон для консультаций

Посол Соединённых Штатов Америки в России Джон Салливан подтвердил, что отправится до конца текущей недели в Вашингтон для консультаций. По словам дипломата, будет важно обсудить напрямую с представителями новой администрации Белого дома нынешнее состояние двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Как уточнил Салливан, он собирается возвратиться в российскую столицу в течение нескольких недель — до возможной двусторонней встречи президентов России и США, передает RT.

Интересно, что за несколько часов до подтверждения отъезда посла США на интернет-ресурсе Axios появилась информация, что он якобы отказывается уезжать в Вашингтон, не смотря на то, что российская сторона рекомендовала ему это сделать.