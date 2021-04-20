Посол США в Москве подтвердил отъезд в Вашингтон для консультаций
Посол Соединённых Штатов Америки в России Джон Салливан подтвердил, что отправится до конца текущей недели в Вашингтон для консультаций. По словам дипломата, будет важно обсудить напрямую с представителями новой администрации Белого дома нынешнее состояние двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.
Как уточнил Салливан, он собирается возвратиться в российскую столицу в течение нескольких недель — до возможной двусторонней встречи президентов России и США, передает RT.
Интересно, что за несколько часов до подтверждения отъезда посла США на интернет-ресурсе Axios появилась информация, что он якобы отказывается уезжать в Вашингтон, не смотря на то, что российская сторона рекомендовала ему это сделать.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе беседы с Салливаном предложил ему отправиться на консультации в Вашингтон. По словам главы МИД РФ, эта рекомендация — одна из ответных мер на новые санкции США в отношении РФ, отмечает Ura.ru.
15 апреля США объявили об ограничительных мерах против 32 российских юридических и физических лиц, которые якобы пытались повлиять на американские выборы в 2020 году, и восьми лиц, причастных к «оккупации» Крыма. Из Вашингтона были высланы 10 российских дипломатов.
В начале этого года избранный президент США Джо Байден предложил Джону Салливану временно сохранить свой пост посла в Москве до тех пор, пока ему не найдут замену. Джон Салливан был назначен послом США в Москве осенью 2019 года президентом Дональдом Трампом.
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