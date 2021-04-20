Посол США в Москве подтвердил отъезд в Вашингтон для консультаций

Посол Соединённых Штатов Америки в России Джон Салливан подтвердил, что отправится до конца текущей недели в Вашингтон для консультаций. По словам дипломата, будет важно обсудить напрямую с представителями новой администрации Белого дома нынешнее состояние двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Как уточнил Салливан, он собирается возвратиться в российскую столицу в течение нескольких недель — до возможной двусторонней встречи президентов России и США, передает RT.

Интересно, что за несколько часов до подтверждения отъезда посла США на интернет-ресурсе Axios появилась информация, что он якобы отказывается уезжать в Вашингтон, не смотря на то, что российская сторона рекомендовала ему это сделать.

Салливан не нужен. Временный отъезд посла США из РФ сочли провалом его миссии

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе беседы с Салливаном предложил ему отправиться на консультации в Вашингтон. По словам главы МИД РФ, эта рекомендация — одна из ответных мер на новые санкции США в отношении РФ, отмечает Ura.ru.

15 апреля США объявили об ограничительных мерах против 32 российских юридических и физических лиц, которые якобы пытались повлиять на американские выборы в 2020 году, и восьми лиц, причастных к «оккупации» Крыма. Из Вашингтона были высланы 10 российских дипломатов.

В начале этого года избранный президент США Джо Байден предложил Джону Салливану временно сохранить свой пост посла в Москве до тех пор, пока ему не найдут замену. Джон Салливан был назначен послом США в Москве осенью 2019 года президентом Дональдом Трампом.

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Фото: facebook.com/russia.usembassy
ТЕГИ:ВашингтонДипломатияПосол США в России
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