Посол США в Кишиневе: Молдавии стоит задуматься о своей безопасности

Посол США в Кишиневе Кент Логсдон заявил, что Молдавии стоит задуматься о своей безопасности, если конфликт на Украине продолжится в течение длительного времени. Об этом он сообщил в эфире телеканала Jurnal TV, передает РИА Новости.

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Логсдон подчеркнул, что Соединенные Штаты на протяжении многих лет работают с молдавскими военными, а также поддерживают армейские реформы.

По словам американского посла, США продолжат помогать Молдавии в укреплении ее безопасности.

Он также отметил, что на данный момент посольство работает в обычном режиме.

У дипломата нет информации, что Молдавия подвержена риску военного вторжения.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАМолдавия
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