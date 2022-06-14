Посол США в Кишиневе: Молдавии стоит задуматься о своей безопасности
Посол США в Кишиневе Кент Логсдон заявил, что Молдавии стоит задуматься о своей безопасности, если конфликт на Украине продолжится в течение длительного времени. Об этом он сообщил в эфире телеканала Jurnal TV, передает РИА Новости.
Логсдон подчеркнул, что Соединенные Штаты на протяжении многих лет работают с молдавскими военными, а также поддерживают армейские реформы.
По словам американского посла, США продолжат помогать Молдавии в укреплении ее безопасности.
Он также отметил, что на данный момент посольство работает в обычном режиме.
У дипломата нет информации, что Молдавия подвержена риску военного вторжения.
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