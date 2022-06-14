Посол США в Кишиневе: Молдавии стоит задуматься о своей безопасности

Логсдон подчеркнул, что Соединенные Штаты на протяжении многих лет работают с молдавскими военными, а также поддерживают армейские реформы.

По словам американского посла, США продолжат помогать Молдавии в укреплении ее безопасности.

Он также отметил, что на данный момент посольство работает в обычном режиме.

У дипломата нет информации, что Молдавия подвержена риску военного вторжения.





