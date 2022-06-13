Молдавия рассматривает преимущества и недостатки участия в СНГ

Попеску отметил, что не видит юридической несовместимости участия Молдавии в СНГ и грядущей интеграции в Евросоюз.

Он также прокомментировал решение президента Молдавии Майи Санду и председателя парламента Игоря Гросу о правовом анализе необходимости отказа от членства в СНГ в случае получения статуса кандидата на членство в ЕС.

По словам Попеску, этот анализ уже проводится, будут сделаны определенные выводы.

