Молдавия рассматривает преимущества и недостатки участия в СНГ

Вице-премьер Молдавии, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску заявил, что правительство просчитывает «выгоды и потери» участия республики в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Об этом он сообщил в интервью телеканалу ProTV, передает ТАСС.

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Попеску отметил, что не видит юридической несовместимости участия Молдавии в СНГ и грядущей интеграции в Евросоюз.

Он также прокомментировал решение президента Молдавии Майи Санду и председателя парламента Игоря Гросу о правовом анализе необходимости отказа от членства в СНГ в случае получения статуса кандидата на членство в ЕС.

По словам Попеску, этот анализ уже проводится, будут сделаны определенные выводы.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:МолдавияСНГ
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