Молдавия рассматривает преимущества и недостатки участия в СНГ
Вице-премьер Молдавии, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску заявил, что правительство просчитывает «выгоды и потери» участия республики в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Об этом он сообщил в интервью телеканалу ProTV, передает ТАСС.
Попеску отметил, что не видит юридической несовместимости участия Молдавии в СНГ и грядущей интеграции в Евросоюз.
Он также прокомментировал решение президента Молдавии Майи Санду и председателя парламента Игоря Гросу о правовом анализе необходимости отказа от членства в СНГ в случае получения статуса кандидата на членство в ЕС.
По словам Попеску, этот анализ уже проводится, будут сделаны определенные выводы.
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