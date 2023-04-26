Посол Антонов опроверг слухи об «изоляции» Лаврова в США

Речи об изоляции министра иностранных дел Сергея Лаврова и российской делегации в ходе визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке нет. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передают СМИ.

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По его словам, Вашингтон планировал организовать для Лаврова «холодную атмосферу». У США не получилось изолировать российскую делегацию, подчеркнул дипломат.

Министр иностранных дел выступил на заседании Совбеза ООН. Глава внешнеполитического ведомства констатировал, что мир подошел к опасной черте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти США в «геноциде» российских журналистов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНСШАСергей Лавров

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