Посол Антонов опроверг слухи об «изоляции» Лаврова в США
Речи об изоляции министра иностранных дел Сергея Лаврова и российской делегации в ходе визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке нет. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передают СМИ.
По его словам, Вашингтон планировал организовать для Лаврова «холодную атмосферу». У США не получилось изолировать российскую делегацию, подчеркнул дипломат.
Министр иностранных дел выступил на заседании Совбеза ООН. Глава внешнеполитического ведомства констатировал, что мир подошел к опасной черте.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти США в «геноциде» российских журналистов, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Песков пообещал Польше ответ на изъятие денег посольства РФ
- СМИ: Эрдоган не сможет лично присутствовать на мероприятиях в четверг
- Посол Антонов опроверг слухи об «изоляции» Лаврова в США
- В Госдуме призвали выселить представителей Польши из всех помещений в России
- Телеведущий Карлсон заявил об «отличной пенсии» после ухода с Fox News
- СМИ: Словения тайно передала Украине партию бронетранспортеров
- Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
- Борисов: ракетно-космическая отрасль России стареет
- Вашингтон и Сеул согласовали механизм консультаций на случай атаки КНДР
- Байден пообещал «дипломатический прорыв» в отношениях с КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru