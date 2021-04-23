Посол США Салливан вернулся в Вашингтон
Американский посол в Москве Джон Салливан вернулся в Вашингтон 22 апреля, сообщает ТАСС.
Салливан заявил, что рад вернуться домой и ждет встречи с семьей и администрацией президента США. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал Джону Салливану покинуть страну, чтобы проконсультироваться с коллегами из Вашингтона в дальнейшем развитии отношений России и США.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что консультация поможет выработать стратегию, которая не будет разрушать отношения двух стран. Джон Салливан также заявил, что вернется в Москву в течение ближайших недель.
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