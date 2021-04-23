Посол США Салливан вернулся в Вашингтон

Американский посол в Москве Джон Салливан вернулся в Вашингтон 22 апреля, сообщает ТАСС.

Салливан заявил, что рад вернуться домой и ждет встречи с семьей и администрацией президента США. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал Джону Салливану покинуть страну, чтобы проконсультироваться с коллегами из Вашингтона в дальнейшем развитии отношений России и США.

Салливан не нужен. Временный отъезд посла США из РФ сочли провалом его миссии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что консультация поможет выработать стратегию, которая не будет разрушать отношения двух стран. Джон Салливан также заявил, что вернется в Москву в течение ближайших недель.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/russia.usembassy
ТЕГИ:РоссияСШАПосол США в России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры