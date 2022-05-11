Посол США Салливан покинул здание МИД РФ вместе с послом Польши

Посол США в РФ Джон Салливан и его польский коллега Кшиштоф Краевский покинули здание МИД России вместе. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

По данным источника, они провели в российском министерстве менее 20 минут и, не оставив комментариев журналистам, ушли из него.

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Ранее стало известно, что Салливан и Краевский одновременно прибыли в здание МИД РФ в 15:00 часов по московскому времени.

До этого министр иностранных дел Россия Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны в Европе.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияПольшаСШАПосолМИД РФ
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