Посол США Салливан покинул здание МИД РФ вместе с послом Польши
Посол США в РФ Джон Салливан и его польский коллега Кшиштоф Краевский покинули здание МИД России вместе. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
По данным источника, они провели в российском министерстве менее 20 минут и, не оставив комментариев журналистам, ушли из него.
Ранее стало известно, что Салливан и Краевский одновременно прибыли в здание МИД РФ в 15:00 часов по московскому времени.
До этого министр иностранных дел Россия Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны в Европе.
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