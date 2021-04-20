СМИ: Посол США Салливан покинет Россию на этой неделе

Американский посол в России Джон Салливан отправится в США на этой неделе, сообщает издание Axios со ссылкой на представителя Госдепа.

В Госдепе заявили, что посол вернется домой, чтобы навестить семью и встретиться с членами новой администрации. Представитель госдепартамента США также добавил, что Салливан вернется обратно в Россию в ближайшие недели.