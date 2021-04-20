СМИ: Посол США Салливан покинет Россию на этой неделе
Американский посол в России Джон Салливан отправится в США на этой неделе, сообщает издание Axios со ссылкой на представителя Госдепа.
В Госдепе заявили, что посол вернется домой, чтобы навестить семью и встретиться с членами новой администрации. Представитель госдепартамента США также добавил, что Салливан вернется обратно в Россию в ближайшие недели.
Ранее издание Axios сообщало, что Джон Салливан отказывается покидать Россию, несмотря на рекомендации помощника президента Юрия Ушакова сделать это. На встрече с послом Ушаков посоветовал Салливану отправится в США для консультации с администрацией президента США Джо Байдена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru