СМИ: Посол США Салливан покинет Россию на этой неделе

Американский посол в России Джон Салливан отправится в США на этой неделе, сообщает издание Axios со ссылкой на представителя Госдепа.

В Госдепе заявили, что посол вернется домой, чтобы навестить семью и встретиться с членами новой администрации. Представитель госдепартамента США также добавил, что Салливан вернется обратно в Россию в ближайшие недели.

Американский посол Салливан отказался покидать Москву

Ранее издание Axios сообщало, что Джон Салливан отказывается покидать Россию, несмотря на рекомендации помощника президента Юрия Ушакова сделать это. На встрече с послом Ушаков посоветовал Салливану отправится в США для консультации с администрацией президента США Джо Байдена.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников (на фото посол США Джон Салливан)
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