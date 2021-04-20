Американский посол Салливан отказался покидать Москву

Салливан придерживается позиции, согласно которой российские власти должны «заставить его уехать».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва посоветовала Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран. По словам российского министра, такую рекомендацию дипломату дал помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее Джон Салливан заявил, что дипмиссия изучает меры, которые приняло российское руководство в связи с новым пакетом санкций США.

По словам Салливана, посольство изучает данный вопрос и проводит консультации с Белым домом.

