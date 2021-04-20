Американский посол Салливан отказался покидать Москву
Посол США в Москве Джон Салливан, несмотря на рекомендацию поехать в Вашингтон на консультации, отказался покидать Россию, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Салливан придерживается позиции, согласно которой российские власти должны «заставить его уехать».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва посоветовала Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран. По словам российского министра, такую рекомендацию дипломату дал помощник президента Юрий Ушаков.
Ранее Джон Салливан заявил, что дипмиссия изучает меры, которые приняло российское руководство в связи с новым пакетом санкций США.
По словам Салливана, посольство изучает данный вопрос и проводит консультации с Белым домом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- Американский посол Салливан отказался покидать Москву
- Стало известно, какие приложения необходимо удалить для ускорения смартфона
- Под завалами дома в Нижегородской области найдено тело погибшего ребенка
- Зеленского высмеяли после его слов об успехе Украины в космосе
- Пострадавшие при взрыве газа жильцы в селе Маргуша получат компенсацию
- ВОЗ не исключает, что эпидемия COVID-19 будет взята под контроль в ближайшие месяцы
- Информацию о передаче сообщений и медиафайлов будут хранить три года - законопроект
- Spiegel: немцы отправились за вакцинацией в Россию
- На месте взрыва газа в доме в Нижегородской области создан оперштаб
- Еврокомиссар сообщил, когда «Спутник V» доберется до Евросоюза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru