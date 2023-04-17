Посол США отказалась приходить на заседание комиссии Госдумы по биолабораториям

Посол США в РФ Линн Трейси не намерена посещать заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщает РИА Новости.

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В пресс-службе комиссии заявили, что американский дипломат была приглашена для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине, однако в посольстве США приглашение отклонили.

«Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы... Мы считаем, что процесс консультаций с Россией по этому вопросу завершён», - указали в диппредставительстве.

Ранее в Совете Федерации единогласно утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине, сообщает RT. В документе говорится, что Вашингтон уделял особое внимание медико-биологической деятельности на Украине, однако из-за спецоперации исследования вынужденно закрыли.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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