Посол США отказалась приходить на заседание комиссии Госдумы по биолабораториям

В пресс-службе комиссии заявили, что американский дипломат была приглашена для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине, однако в посольстве США приглашение отклонили.

«Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы... Мы считаем, что процесс консультаций с Россией по этому вопросу завершён», - указали в диппредставительстве.

Ранее в Совете Федерации единогласно утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине, сообщает RT. В документе говорится, что Вашингтон уделял особое внимание медико-биологической деятельности на Украине, однако из-за спецоперации исследования вынужденно закрыли.

