Посол США отказалась приходить на заседание комиссии Госдумы по биолабораториям
Посол США в РФ Линн Трейси не намерена посещать заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе комиссии заявили, что американский дипломат была приглашена для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине, однако в посольстве США приглашение отклонили.
«Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы... Мы считаем, что процесс консультаций с Россией по этому вопросу завершён», - указали в диппредставительстве.
Ранее в Совете Федерации единогласно утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине, сообщает RT. В документе говорится, что Вашингтон уделял особое внимание медико-биологической деятельности на Украине, однако из-за спецоперации исследования вынужденно закрыли.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- В США отменили первый испытательный полёт космического корабля Starship
- Новое правительство Эстонии выступило за ужесточение антироссийских санкций
- В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
- В США опровергли участие американских военных в боевых действиях на Украине
- СМИ: Более ста мирных жителей погибли в вооруженных столкновениях в Судане
- На Бали появились предупреждающие билборды для туристов на русском языке
- Миронов предложил учредить институт уполномоченного по правам соотечественников
- Посол США отказалась приходить на заседание комиссии Госдумы по биолабораториям
- Словакия хочет получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине до конца года
- Вассерман призвал ограничить хранение наличных на сумму свыше миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru