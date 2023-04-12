Песков назвал незаконной деятельность биолабораторий США

Отвечая на вопрос, будет ли использован данный документ, он указал, что Россия будет делать всё возможное, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к этому вопросу.

«Мы должны делать всё, что возможно, с тем, чтобы привлекать внимание мировой общественности к этой незаконной деятельности Соединённых штатов», - заключил представитель Кремля.

Ранее начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что размещение США биолабораторий за пределами собственных границ представляет угрозу для целых регионов, сообщает RT.