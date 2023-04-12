Песков назвал незаконной деятельность биолабораторий США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину был доложен утверждённый Советом Федерации доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос, будет ли использован данный документ, он указал, что Россия будет делать всё возможное, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к этому вопросу.
«Мы должны делать всё, что возможно, с тем, чтобы привлекать внимание мировой общественности к этой незаконной деятельности Соединённых штатов», - заключил представитель Кремля.
Ранее начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что размещение США биолабораторий за пределами собственных границ представляет угрозу для целых регионов, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- Песков назвал незаконной деятельность биолабораторий США
- Более 50 домов по реновации начали строить и проектировать на юго-востоке Москвы
- Песков: Закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах
- Мантуров: российская орбитальная группировка состоит из 192 космических спутников
- «Не ЧОП, а частная армия!»: Пригожин объяснил разницу между ЧВК и «Вагнер»
- Песков: Скорость принятия законопроекта об электронных повестках вызвана его важностью
- Набиуллина объяснила ослабление рубля снижением экспорта и цен на нефть
- Глава Минстроя призвал застройщиков снижать цены для стимуляции спроса по льготной ипотеке
- Осужденная Сапега согласилась на экстрадицию из Белоруссии в Россию
- Лаврову и российской делегации не выдали визы для мероприятий СБ ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru