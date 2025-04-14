Посол Сирии в Москве опроверг просьбу дать ему убежище в России

Джафари с 2006 по 2020 год он был представителем Башара Асада в ООН, а затем стал заместителем министра иностранных дел страны. Как посол он исполняет свои обязанности с 2022 года и все это время живет в Москве. В 2024 году он признал новую власть и все это время оставался в столице.

Сообщается, что новое правительство приняло решение отозвать своего представителя в Дамаске для работы в центральном комитете МИДа и назначить нового. Сам дипломат пока никак не комментировал свое будущее.

Ранее новый глава страны Ахмед аш-Шараа потребовал от российского президента Владимира Путина выдать находящегося в России бывшего правителя Башара Асада, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

