Посол Сирии в Москве опроверг просьбу дать ему убежище в России
Посол Сирии в России Башар Джафари опроверг сообщения о том, что он обратился к властям с просьбой предоставить ему политическое убежище, сообщили РИА Новости с ссылкой на самого посла. Ранее агентство ТАСС утверждало, что запрос о помощи уже был передан в МИД РФ.
Джафари с 2006 по 2020 год он был представителем Башара Асада в ООН, а затем стал заместителем министра иностранных дел страны. Как посол он исполняет свои обязанности с 2022 года и все это время живет в Москве. В 2024 году он признал новую власть и все это время оставался в столице.
Сообщается, что новое правительство приняло решение отозвать своего представителя в Дамаске для работы в центральном комитете МИДа и назначить нового. Сам дипломат пока никак не комментировал свое будущее.
Ранее новый глава страны Ахмед аш-Шараа потребовал от российского президента Владимира Путина выдать находящегося в России бывшего правителя Башара Асада, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru