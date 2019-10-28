Посол: Россия готова к сотрудничеству с новой властью Аргентины
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил о готовности России к конструктивной и активной работе с новым руководством латиноамериканской страны. Об этом сообщает РИА Новости.
27 октября по результатам выборов президента в Аргентине победил оппозиционер действующего главы государства Альберто Фернандес. Он займет свой пост 10 декабря.
«Мы ждем изложения Фернандесом его программы, назначения ключевых внешнеполитических советников и руководителей. Мы готовы работать активно, конструктивно", - приводит слова Феоктистова агентство.
Он также отметил, что Фернандес не раз говорил о выстраивании более близких отношений с иностранными партнерами, в частности с РФ. По его мнению, приоритетной для стран станет экономическое сотрудничество, однако он также выразил готовность к развитию культурного, гуманитарного партнерства.
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