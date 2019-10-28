Посол: Россия готова к сотрудничеству с новой властью Аргентины

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил о готовности России к конструктивной и активной работе с новым руководством латиноамериканской страны. Об этом сообщает РИА Новости.

27 октября по результатам выборов президента в Аргентине победил оппозиционер действующего главы государства Альберто Фернандес. Он займет свой пост 10 декабря.