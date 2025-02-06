Посол России во Франции заявил о заморозке счетов Русского дома в Париже
Франция пытается прекратить деятельность Русского дома в Париже, уже заморожены счета организации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посла России во Франции Алексея Мешкова.
По словам дипломата, с Францией по этому вопросу ведутся сложные переговоры, с учетом того, что Русский дом работает в столице страны легально, на основании двустороннего соглашения.
Мешков подчеркнул, что негативная тенденция по данному вопросу имела место на протяжении последних недель.
Ранее власти Азербайджана объявили о прекращении работы в стране «Россотрудничества» и американского агентства USAID, так как «не намерены терпеть внешнее вмешательство во внутренние дела республики». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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