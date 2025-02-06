Посол России во Франции заявил о заморозке счетов Русского дома в Париже

По словам дипломата, с Францией по этому вопросу ведутся сложные переговоры, с учетом того, что Русский дом работает в столице страны легально, на основании двустороннего соглашения.

Мешков подчеркнул, что негативная тенденция по данному вопросу имела место на протяжении последних недель.

Ранее власти Азербайджана объявили о прекращении работы в стране «Россотрудничества» и американского агентства USAID, так как «не намерены терпеть внешнее вмешательство во внутренние дела республики». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

