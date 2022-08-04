Посол России в Японии заявил о росте ядерных рисков

По его словам, в Москве считают одной из важнейших задач сохранение ядерными державами «приверженности постулату о недопустимости ядерной войны»

«С обострением украинского кризиса... посыл заявления не только не утратил актуальности, но и приобрёл дополнительное звучание», - подчеркнул Галузин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, сообщает «Свободная пресса».