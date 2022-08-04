Посол России в Японии заявил о росте ядерных рисков

Российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что Россию серьёзно беспокоит тенденция к нарастанию международной турбулентности, ведущая к повышению ядерных рисков, сообщает РАИ Новости.

Гутерреш заявил о невиданной опасности ядерной войны

По его словам, в Москве считают одной из важнейших задач сохранение ядерными державами «приверженности постулату о недопустимости ядерной войны»

«С обострением украинского кризиса... посыл заявления не только не утратил актуальности, но и приобрёл дополнительное звучание», - подчеркнул Галузин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: WikiImages с сайта Pixabay
ТЕГИ:Российское ПосольствоРоссияЯдерное ОружиеЯдерная Безопасность
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры