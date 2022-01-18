Глава МИД Японии заявил о суверенитете страны над южной частью Курил

Суверенитет Японии распространяется на южную часть Курильских островов, заявил на пресс-конференции в Токио глава Министерства иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси.

МИД выразил протест посольству Японии из-за выставки о Курилах

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Токио регулярно выступает против посещения российскими официальными лицами и военными островов Южно-Курильской гряды. По словам министра, Япония все еще не признала итоги Второй мировой войны в контексте Курильских островов.

Комментируя заявление коллеги, Хаяси подчеркнул, что суверенитет Японии распространяется на «четыре северных острова» (японское наименование южных Курил - НСН), пишет Ura.ru.

«Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — цитирует ТАСС главу японского МИД.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:Курильские ОстроваРоссияЯпония
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