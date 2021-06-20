Посол России сегодня едет в США

Сегодня посол России отправится в США. По сообщениям СМИ, завтра утром Анатолий Антонов будет на рабочем месте в Вашингтоне. Российско-американские отношения обострились после скандального интервью, в котором глава Белого дома Джо Байден заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в выборы США. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». После этого посол России в США был приглашён для консультаций в Москву, где и находился с 21 марта. Его американский коллега Джон Салливан уехал для консультаций в Вашингтон 22 апреля. 16 июня в Женеве прошёл российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. В итоге было объявлено о намерении вернуть послов в столицы.

Ранее более 50 российских дипломатов покинули Чехию.



