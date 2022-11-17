СМИ: после саммита G20 Великобритания утратила статус влиятельной страны
Великобритания утрачивает статус влиятельной страны из-за экономических потрясений. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как отмечается, британскому правительству скоро придется повысить налоги и сократить расходы, поскольку финансовые перспективы государства весьма мрачные.
После прошедшего саммита G20 на Бали можно сделать важный вывод, что на планете появились другие центры силы, которые Лондону придется принимать во внимание.
«Новая реальность — это многополярный мир, который не будет ждать, пока Великобритания решит свои финансовые проблемы или скорректирует несостоятельный политический курс», - резюмирует Bloomberg.
Ранее глава британского Минфина заявил о рецессии в Великобритании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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