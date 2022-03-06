Посол РФ заявил, что Украина платит участникам антироссийских митингов в Мексике
5 марта 202223:59
Посольство Украины в Мехико оплачивает антироссийские пикеты у зданий представительств РФ. Об этом заявил посол РФ в Мексике Виктор Коронелли, сообщает РИА Новости.
Коронелли заявил, что по информации российского посольства, участие в митингах многих участников оплачено. По его словам, украинское посольство также распространяет информацию о местонахождении дипломатов РФ.
По мнению Коронелли, людей обманывают и не предоставляют достоверную информацию.
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5 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru