Посол РФ заявил, что Украина платит участникам антироссийских митингов в Мексике

Посольство Украины в Мехико оплачивает антироссийские пикеты у зданий представительств РФ. Об этом заявил посол РФ в Мексике Виктор Коронелли, сообщает РИА Новости.

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Коронелли заявил, что по информации российского посольства, участие в митингах многих участников оплачено. По его словам, украинское посольство также распространяет информацию о местонахождении дипломатов РФ.

По мнению Коронелли, людей обманывают и не предоставляют достоверную информацию.



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