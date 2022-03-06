Посол РФ заявил, что Украина платит участникам антироссийских митингов в Мексике

Коронелли заявил, что по информации российского посольства, участие в митингах многих участников оплачено. По его словам, украинское посольство также распространяет информацию о местонахождении дипломатов РФ.

По мнению Коронелли, людей обманывают и не предоставляют достоверную информацию.





