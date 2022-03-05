Глава ЕК: Украинцы смогут жить на территории ЕС как минимум год

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что беженцы из Украины получили право находиться на территории ЕС как минимум год. Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.

Она также отметила, что ЕС выделяет первый транш в размере 500 миллионов евро для помощи беженцам.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзБеженцы Из Украины
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