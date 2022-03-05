Глава ЕК: Украинцы смогут жить на территории ЕС как минимум год
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что беженцы из Украины получили право находиться на территории ЕС как минимум год. Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.
The EU is providing a first tranche of €500 million to help refugees, and we made sure this week that they get residency rights in the EU for at least a year.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 5, 2022
Refugees from Ukraine deserve our solidarity and support, and so do the countries that welcome them. pic.twitter.com/gHuuBQNsJw
Она также отметила, что ЕС выделяет первый транш в размере 500 миллионов евро для помощи беженцам.
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