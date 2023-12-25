Посол РФ встречается с президентом Сербии на фоне прошедших беспорядков

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко прибыл на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем на фоне протестов оппозиции, передает ТАСС. Ранее глава сербского правительства Ана Брнабич выразила благодарность спецслужбам России за сведения о подготовке беспорядков.

Резиденция президента Сербии расположена в 200 метрах от скупщины (парламента и администрации) столицы республики, где в воскресенье, 24 декабря произошли беспорядки. По официальным данным властей, серьезные травмы на протестах оппозиции получили двое сотрудников полиции, задержаны около 40 митингующих.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» выразили несогласие с итогами выборов, которые состоялись 17 декабря. Активисты заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда.

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Демонстранты били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также предприняли попытку прорваться внутрь помещения. Силовики применили слезоточивый газ.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ближе к полуночи воскресенья сотрудники полиции разогнали агрессивных протестовавших. На площади выставлено оцепление. Мэр Белграда Александар Шапич показал последствия погрома.

Президент Александр Вучич в обращении к гражданам назвал эти выступления попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Он пообещал защитить порядок.

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ФОТО: соцсети / Aleksandar Šapić
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