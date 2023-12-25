Посол РФ встречается с президентом Сербии на фоне прошедших беспорядков

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко прибыл на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем на фоне протестов оппозиции, передает ТАСС. Ранее глава сербского правительства Ана Брнабич выразила благодарность спецслужбам России за сведения о подготовке беспорядков.

Резиденция президента Сербии расположена в 200 метрах от скупщины (парламента и администрации) столицы республики, где в воскресенье, 24 декабря произошли беспорядки. По официальным данным властей, серьезные травмы на протестах оппозиции получили двое сотрудников полиции, задержаны около 40 митингующих.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» выразили несогласие с итогами выборов, которые состоялись 17 декабря. Активисты заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда.