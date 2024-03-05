Посол РФ в Японии Ноздрев приступил к своим обязанностям
5 марта 202418:02
Новый посол России Николай Ноздрев прибыл в Токио. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, дипломат уже приступил к исполнению своих обязанностей.
«В скором времени Николай Ноздрев вручит копии верительных грамот в министерстве иностранных дел», - заключил Руденко.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Николай Ноздрев сменил на посту посла России в Японии Михаила Галузина, который занимал эту должность до 25 ноября 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru