Посол РФ в Японии Ноздрев приступил к своим обязанностям

Новый посол России Николай Ноздрев прибыл в Токио. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

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По его словам, дипломат уже приступил к исполнению своих обязанностей.

«В скором времени Николай Ноздрев вручит копии верительных грамот в министерстве иностранных дел», - заключил Руденко.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Николай Ноздрев сменил на посту посла России в Японии Михаила Галузина, который занимал эту должность до 25 ноября 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФПосолРоссийское ПосольствоЯпония

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