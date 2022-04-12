Посол РФ в Великобритании: отношения между Москвой и Лондоном «сильно сузились»

Отношения между Россией и Великобританией сейчас «носят технический характер». Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

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Также Келин подчеркнул, что оценивать такие отношения невозможно, так как «оценивать нечего». Сейчас дипломатическое взаимодействие свелось к содействию гражданам и поддержании работы посольств.

2 марта, спустя неделю после начала спецоперации России на Украине, Келин заявил, что возможность разрыва дипломатических отношений между Москвой и Лондоном «сохраняется всегда». С начала операции Великобритания ввела несколько пакетов санкций против России.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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