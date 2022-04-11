В Великобритании спрогнозировали рекордное падение уровня жизни
В ближайшие месяцы Великобритания столкнется с самым большим падением уровня жизни с 1950-х годов. Об этом говорится в докладе британского Центра исследований экономики и бизнеса (CEBR).
Так, в 2022 году падение реальных располагаемых доходов домохозяйств может составить 3%.
При этом отмечается, что число неплатежеспособных предприятий уже начало расти. Согласно данным CEBR, такая тенденция может означать конец восстановления рынка труда, на котором в 2021 наблюдалось снижение безработицы.
Представители организации считают, что в ближайшие кварталы даже при умеренном росте занятости дополнительное предложение рабочей силы будет означать, что уровень безработицы к четвертому кварталу 2022 года может вырасти до 4,6%. По данным источника, это может быть первым признаком более широкого экономического спада из-за энергетического кризиса.
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