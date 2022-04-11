В Великобритании спрогнозировали рекордное падение уровня жизни

В ближайшие месяцы Великобритания столкнется с самым большим падением уровня жизни с 1950-х годов. Об этом говорится в докладе британского Центра исследований экономики и бизнеса (CEBR).

Так, в 2022 году падение реальных располагаемых доходов домохозяйств может составить 3%.

При этом отмечается, что число неплатежеспособных предприятий уже начало расти. Согласно данным CEBR, такая тенденция может означать конец восстановления рынка труда, на котором в 2021 наблюдалось снижение безработицы.