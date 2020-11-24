Посол РФ в США назвал дискриминацией санкции против российских компаний

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал американские санкции против российских предприятий дискриминационным шагом, передаёт РИА Новости.

По словам дипломата, Вашингтон использует ограничения как основной инструмент реализации внешней политики. Антонов считает, что санкции «направлены на подрыв экономического потенциала» компаний России.

Кроме того, посол подчеркнул, что действия американских властей незаконны, поскольку ни одна страна не может ограничить торгово-инвестиционное сотрудничество России с другими государствами.

Ранее НСН писала, что США ввели санкции против российских предприятий «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group из-за нарушения американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, Сирии и КНДР.





