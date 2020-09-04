Посол РФ в Австрии счёл неуместными требования ЕС к Москве по случаю с Навальным

Посол Российской Федерации в Вене Дмитрий Любинский назвал «неуместными» требования в адрес Москвы о проведении быстрого и открытого расследования ситуации с Алексеем Навальным в связи с отсутствием данных от германской стороны по этому происшествию. Об этом дипломат заявил ТАСС после встречи в МИД Австрии с политическим директором внешнеполитического ведомства Грегором В. Кёсслером.

Как уточнил Любинский, в ходе беседы поднималась тема отравления российского оппозиционера в контексте уже прозвучавших заявлений Евросоюза. Ранее стало известно, что российский посланник был вызван в МИД Австрии для беседы из-за ситуации вокруг Навального. Об этом проинформировал общественность в эфире австрийского радио глава МИДа Александер Шалленберг, отмечает «Свободная пресса».

Российский посол напомнил, что германская сторона так и не предоставила Москве никакой информации, фактов и конкретных данных, не отвечая на запросы Генпрокуратуры РФ. Ранее сегодня журнал Spiegel сообщил, что эксперты Бундерсвера обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в крови, моче и на коже Алексея Навального, а также на бутылке, которая была у него с собой в самолете.

Между тем, у медков больницы Омска, куда был экстренно госпитализирован Навальный с самолета, не найдено отравляющие веществ, при том, что врачи почти двое суток тесно контактировали с ним. Об этом сообщил ТАСС главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. Он пояснил, что при наличие даже минимальных объёмов боевых отравляющих веществ на коже пациента, неизбежно пострадали бы окружающие.

