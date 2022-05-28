Посол РФ раскритиковал решение не приглашать Россию на траурную церемонию в Нагасаки

«В комментарии от 25 мая мы уже выразили свое негативное отношение к решению властей Хиросимы. Все это в полной мере относится и к недружественному шагу, предпринятому мэрией Нагасаки», — написал дипломат в соцсетях.

По словам Галузина, подобные решения — пример неуважения к «позитивным страницам» совместной истории РФ и Японии. Посол подчеркнул, что о значении Нагасаки говорят оставшиеся в городе «десятки могил наших соотечественников, бережно обустраиваемых местными активистами и российской дипмиссией».

