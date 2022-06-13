Посол РФ раскритиковал позицию Канады о недопустимости общения с российской дипмиссией

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала неприемлемым присутствие представителей канадского дипведомства на праздновании Дня России в посольстве РФ.

Как отметил Степанов, дипломатия создана для того, «чтобы работать в кризисные моменты».

«И заявления тех или иных представителей официальных кругов Канады о том, что с Россией общаться бессмысленно, и они не будут, или как-то воинственно заявляют о том, что никто из их представителей никогда не будет участвовать ни в каких наших мероприятиях… Ну, я с сожалением использую это слово, но это признак непрофессионализма», — заявил дипломат.

По словам Степанова, канадские дипломаты понимают, что посещение праздничных мероприятий — обычная протокольная практика и проявление взамоуважения, необходимого даже на фоне «диаметрально противоположных подходов к каким-то острым сюжетам международной повестки».

Посол подчеркнул, что российская дипмиссия в Канаде продолжит выполнять все свои профессиональные функции.

«Мы работаем спокойно, мы вежливые люди, на эмоции внимания не обращаем и всегда подчеркиваем, как в общении с представителями госслужбы канадской, так и со СМИ, что мы в первую очередь соседи, арктические соседи, две самые крупные страны в мире, у которых схожие заботы, вызовы и задачи с точки зрения развития национального хозяйства, с точки зрения обеспечения благосостояния наших стран», — заключил Степанов.

