Посол РФ раскритиковал позицию Канады о недопустимости общения с российской дипмиссией
Позиция властей Канады о недопустимости участия официальных лиц в мероприятиях посольства России — проявление непрофессионализма, считает посол РФ в Оттаве Олег Степанов. Об этом дипломат заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала неприемлемым присутствие представителей канадского дипведомства на праздновании Дня России в посольстве РФ.
Как отметил Степанов, дипломатия создана для того, «чтобы работать в кризисные моменты».
«И заявления тех или иных представителей официальных кругов Канады о том, что с Россией общаться бессмысленно, и они не будут, или как-то воинственно заявляют о том, что никто из их представителей никогда не будет участвовать ни в каких наших мероприятиях… Ну, я с сожалением использую это слово, но это признак непрофессионализма», — заявил дипломат.
По словам Степанова, канадские дипломаты понимают, что посещение праздничных мероприятий — обычная протокольная практика и проявление взамоуважения, необходимого даже на фоне «диаметрально противоположных подходов к каким-то острым сюжетам международной повестки».
Посол подчеркнул, что российская дипмиссия в Канаде продолжит выполнять все свои профессиональные функции.
«Мы работаем спокойно, мы вежливые люди, на эмоции внимания не обращаем и всегда подчеркиваем, как в общении с представителями госслужбы канадской, так и со СМИ, что мы в первую очередь соседи, арктические соседи, две самые крупные страны в мире, у которых схожие заботы, вызовы и задачи с точки зрения развития национального хозяйства, с точки зрения обеспечения благосостояния наших стран», — заключил Степанов.
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