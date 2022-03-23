Посол РФ: Польша идет к «обнулению» дипотношений с Россией

Варшава вышлет 3/4 российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Польше Сергея Андреева.

СМИ: Польша вышлет около 40 дипломатов России «за шпионаж»

По его словам, пока Польша не будет давать согласия на приезд новых дипломатов от России.

Кроме того, посол заявил, что такими действиями Польша фактически «обнуляет» свои отношения с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что международное ведомство крайне удивлено «беспрецедентным» количеством высылаемых российских сотрудников. По данным Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), из Варшавы будут высланы 45 дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Согласно информации российского посольства, в нем работают чуть более 50 российских дипломатов.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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