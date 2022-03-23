Посол РФ: Польша идет к «обнулению» дипотношений с Россией
Варшава вышлет 3/4 российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Польше Сергея Андреева.
По его словам, пока Польша не будет давать согласия на приезд новых дипломатов от России.
Кроме того, посол заявил, что такими действиями Польша фактически «обнуляет» свои отношения с Россией.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что международное ведомство крайне удивлено «беспрецедентным» количеством высылаемых российских сотрудников. По данным Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), из Варшавы будут высланы 45 дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Согласно информации российского посольства, в нем работают чуть более 50 российских дипломатов.
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