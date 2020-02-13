Посол РФ объяснил последствия массовых отказов россиянам во въезде в Израиль

По данным израильских СМИ, в 2019 году власти Израиля отказали во въезде в страну 5,7 тысячи россиянам. Это на 1,3 тысячи больше, чем в 2018 году. По словам Викторова, некоторые россияне жалуются на необоснованные отказы. С их точки зрения, они выполнили все условия – купили билеты, путёвки, забронировали гостиницы и собрали достаточное количество финансовых средств, но столкнулись с отказом.

С обеих сторон есть понимание, что ситуация ненормальная, отметил Викторов. Он выразил надежду, что удастся совместно переломить эту тенденцию. Россия и Израиль будут продолжать консультации на уровне консульских отделом МИД и по линии правоохранительных органов.

Израильский МИД объяснил увеличение числа отказов ростом заявок россиян на получение убежища. Там говорят, что в последние годы фиксируют всё больше попыток трудовой миграции россиян в Израиль.

Согласно подсчётам МИД Израиля, в прошлом году страну посетили 320 тысяч россиян, сообщают «Известия». Поток российских туристов постоянно растёт.

