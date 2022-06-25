Посол РФ назвал «политически виртуальными» отношения России и Канады
Отношения России и Канады стали «политически виртуальными», между странами отсутствуют экономические, гуманитарные, культурные или академические контакты. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов в беседе с РИА Новости.
«Кабинет [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо своими действиями там, где мог, полностью разрушил, а там, где не мог разрушить, полностью заморозил наши двусторонние отношения. Санкции обрубили весь товарооборот, на всех уровнях власти - на местном, федеральном - обрублены все связи. <...> Политологическое и академическое измерение полностью заморожено», — указал дипломат.
Степанов отметил, что не знает, возможно ли дальнейшее ухудшение ситуации в российско-канадских отношениях.
Кроме того, посол рассказал, что РФ не участвует в диалоге Германии и Канады по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которое оказалось заблокировано Оттавой на фоне санкций. По словам посла, российская сторона не ведет контактов с Канадой по этому вопросу, и он не видит роли Москвы в «германо-канадских разбирательствах».
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