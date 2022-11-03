Госдеп пригрозил КНДР санкциями за «поставки оружия» России
США планируют использовать все свои возможности, чтобы помешать «передаче вооружений» от КНДР в Россию, заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс. Об этом сообщает РИА Новости.
«Как мы используем все возможности и будем использовать все возможности для противодействия иранским "поставкам оружия" в Россию, [точно так же] мы будем делать то же самое в отношении "поставок оружия" из КНДР в Россию», — отметил Прайс.
По словам представителя Госдепа, есть «существующие санкционные механизмы», также Вашингтон изучит дополнительные инструменты, которые могут быть задействованы, отмечает РЕН ТВ.
Прайс указал, что Пхеньян якобы направляет России боеприпасы, задействуя ближневосточный регион и африканские государства. Представитель Госдепа не привел доказательств «передачи вооружений» РФ из КНДР, пишет Газета.ру. По словам Прайса, США требуют от всех стран, которые могут повлиять на действия северокорейских властей, оказать воздействие на Пхеньян.
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