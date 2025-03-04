Посол РФ: Ирландия хочет развязать себе руки в вопросе миротворцев на Украине

Власти Ирландии намереваются развязать себе руки, чтобы принимать участие в не поддерживаемых ООН миссиях миротворцев, рассказал посол России в Дублине Юрий Филатов. Его слова приводит ТАСС.

Ранее министр иностранных дел и обороны страны Саймон Харрис в эфире RTE заявил, что правительство 4 марта внесет в парламент законопроект, который позволит Дублину направлять ирландских миротворцев за рубеж без санкции Совета Безопасности ООН. При этом Харрис отметил, что это недопустимо, когда такое решение ирландский властей зависит от вето любого из пяти постоянных членов СБ ООН.

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Посол отметил, что Ирландия хочет таким образом дать себе свободу, чтобы участвовать в других миссиях, не одобренных ООН. При этом посол задался вопросом, не подразумевается ли в этом случае направление ирландских миротворцев на Украину. Филатов считает, что речь может идти именно об этом, в связи с чем ирландская сторона приводит аргументы о «помехах со стороны ООН».

Ранее премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что страна может принять участие в миротворческих инициативах на Украине после возможного прекращения огня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Михаил Джапаридзе
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