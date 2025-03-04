Посол РФ: Ирландия хочет развязать себе руки в вопросе миротворцев на Украине

Власти Ирландии намереваются развязать себе руки, чтобы принимать участие в не поддерживаемых ООН миссиях миротворцев, рассказал посол России в Дублине Юрий Филатов. Его слова приводит ТАСС.

Ранее министр иностранных дел и обороны страны Саймон Харрис в эфире RTE заявил, что правительство 4 марта внесет в парламент законопроект, который позволит Дублину направлять ирландских миротворцев за рубеж без санкции Совета Безопасности ООН. При этом Харрис отметил, что это недопустимо, когда такое решение ирландский властей зависит от вето любого из пяти постоянных членов СБ ООН.