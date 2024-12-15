Израиль обвинил Ирландию в «антисемитских действиях» и закрыл посольство

В то же время министр объявил об открытии посольства Израиля в Молдавии. Дипломатическое представительство еврейского государства в республике ожидается в следующем году.

Израиль отозвал своего посла из Дублина еще в мае — сразу после того, как Ирландия признала палестинское государство. Кроме того, на прошлой неделе ирландское правительство проголосовало за присоединение к иску ЮАР, обвиняющей Израиль в геноциде в Международном уголовном суде в Гааге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

