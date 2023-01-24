Посол РФ: Эстонии могут передать оружие, способное держать под прицелом Петербург
Запад планирует поставлять Эстонии современные виды обычных вооружений, способные держать под прицелом российский Санкт-Петербург. Об этом заявил посол РФ в Таллине Владимир Липаев.
По словам дипломата, западные страны были заинтересованы в создании в республике «антироссийского форпоста» для оказания экономического, политического, культурного, военного давления на Россию.
«Эстония активно вооружается, непонятно только зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия», — рассказал Липаев в эфире «Соловьев Live».
Дипломат задался вопросом о том, с кем Эстония планирует вступать в конфликт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- «Сбер» предупредил россиян о работодателях-мошенниках
- Посол РФ: Эстонии могут передать оружие, способное держать под прицелом Петербург
- Пушилин заявил о полной зачистке Краснопольевки
- В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в новых регионах России
- Финляндия может подать заявку на членство в НАТО без Швеции
- Пушилин: Войскам Украины дали приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы
- Полянский заявил, что Запад еще не пересек «наиболее красные линии»
- Пушилин: для ВСУ в Артемовск осталась одна безопасная дорога
- Пушилин сменил мэра Мариуполя
- Рогов: Зеленский обсуждал с главой ЦРУ покушение на Пригожина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru