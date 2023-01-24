Посол РФ: Эстонии могут передать оружие, способное держать под прицелом Петербург

Запад планирует поставлять Эстонии современные виды обычных вооружений, способные держать под прицелом российский Санкт-Петербург. Об этом заявил посол РФ в Таллине Владимир Липаев.

Эстония объявила о высылке российского посла

По словам дипломата, западные страны были заинтересованы в создании в республике «антироссийского форпоста» для оказания экономического, политического, культурного, военного давления на Россию.

«Эстония активно вооружается, непонятно только зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия», — рассказал Липаев в эфире «Соловьев Live».

Дипломат задался вопросом о том, с кем Эстония планирует вступать в конфликт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВооружениеЭстония
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