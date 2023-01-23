Эстония объявила о высылке российского посла

В сообщении говорится, что посол России Владимир Липаев должен покинуть территорию республики до 7 февраля.

«Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, что означает, что российский посол уедет тогда же, когда и эстонский посол из России»,— подчеркнули в эстонском министерстве.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией, уровень диппредставителя в обеих странах будет понижен до временного поверенного в делах, послу Эстонии Маргусу Лайдре предписали покинуть российскую территорию до 7 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

