Посол призвал США «не учить жить» Россию
Москва отвергает претензии Вашингтона о нарушении прав человека, заявил посол России в США Анатолий Антонов на выступлении в дискуссионном клубе «Космос-Клаб». Об пишет РБК.
Он заявил, что Россия объявлена противником США, для противодействия которому наращивают оборонительный потенциал, применяют санкции и методы нерыночной конкуренции.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в середине декабря заявил об «ужасных фактах нарушений прав человека» в России. В качестве примера он привел уголовное заключение политика Алексея Навального, а также перечислил сообщения о вмешательстве России в президентские выборы, хакерские атаки и денежные выплаты представителям «Талибана» (организация запрещена в РФ) за убийство американских военных. Россия эти обвинения отрицает.
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