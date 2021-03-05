Посол призвал США «не учить жить» Россию

Москва отвергает претензии Вашингтона о нарушении прав человека, заявил посол России в США Анатолий Антонов на выступлении в дискуссионном клубе «Космос-Клаб». Об пишет РБК.

Он заявил, что Россия объявлена противником США, для противодействия которому наращивают оборонительный потенциал, применяют санкции и методы нерыночной конкуренции.

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Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в середине декабря заявил об «ужасных фактах нарушений прав человека» в России. В качестве примера он привел уголовное заключение политика Алексея Навального, а также перечислил сообщения о вмешательстве России в президентские выборы, хакерские атаки и денежные выплаты представителям «Талибана» (организация запрещена в РФ) за убийство американских военных. Россия эти обвинения отрицает.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Права ЧеловекаСШАПосол
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