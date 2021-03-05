Посол призвал США «не учить жить» Россию

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в середине декабря заявил об «ужасных фактах нарушений прав человека» в России. В качестве примера он привел уголовное заключение политика Алексея Навального, а также перечислил сообщения о вмешательстве России в президентские выборы, хакерские атаки и денежные выплаты представителям «Талибана» (организация запрещена в РФ) за убийство американских военных. Россия эти обвинения отрицает.



