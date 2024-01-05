Телеграм: БРИКС не хватает букв, а Киеву ПВО
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Эмираты и наши пленные
В среду Минобороны РФ сообщило, что в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнопленных. Киеву передали 230 украинских военных. Обмен стал возможным благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.
«Лещ Фандорина» пишет о том, почему россиян вернули больше, чем украинцев:
«Сверх формулы "один на один" в Россию вернулось 75 наших ребят, что должно было произойти еще полгода ранее, но киевский режим в очередной раз нарушил договоренности, вернув их только сейчас. Помните, сколько было криков и истерик по этому поводу. Картина оказалась совсем иной, но ни один не извинится. Первый раз Россия поменяла пятерых чертей на наших военных, сколько помню, речь шла о летчиках, при условии, что первые остаются в Турции. Второй раз мы договорились, что взамен на 75 наших пленных эти черти смогут вернуться на бывшую Украину. Более чем хорошая сделка. Претензия к Р. Эрдогану – подставил и не обеспечил выполнение договоренностей, которым был гарант, уж очень хотел продолжать зарабатывать на "зерне". Думаю, он уже много раз пожалел о подобном поведении».
«338» комментирует заявление Минобороны РФ о том, что переговоры были сложными:
«"Сложный" – это значит, что гниде, попытавшемуся показать, что он самый умный, и обмануть Верховного при прежнем обмене, а затем через своих подельников пытавшийся предложить вариант спустить дело на тормозах и по-тихому отдать парней, но своих встретив как хероев (читай – примерно был сценарий "прогнули русских, не ставим их ни в хрен собачий, а своих повертаем и перемогаем дальше"), получил то сообщение, которое нужно. Попытка кидка, как и прежние попытки заявить, что у гниды-то то самое побольше, не забыта, и такое не прощается. Возмездие уже идет, в том числе через те самые "центры принятия решений". Знающие люди подсказывают, что обмен не последний. Вытаскивать своих людей по-прежнему будем, хоть общаться приходится с откровенным дерьмом, но ради своих готовы и с чертом на переговоры».
«Радио Лекух» отмечает, что обменянные украинцы не в восторге:
«Знакомые поведали: с обменами могут быть проблемы. Все больше сдавшихся хохлов пишут отказы на "возвращение на рiдную". А насильно выдавать как-то не по-людски».
«Donrf» обращает внимание на заявление обменянной украинской военнослужащей о том, что в плену украинцев пытали:
«Вот за что я обмены не люблю. Потока дерьма теперь на неделю хватит. Впрочем, за пленную хохлуху заступлюсь – там лгать о пытках обязательно. Иначе никак. Иначе проблем поиметь можно».
Политолог Евгений Андрущенко обращает внимание на этнический состав обменянных украинцев:
«Из 230 военнопленных, которые были переданы украинской стороне, значительная часть является носителями великорусских фамилий. Причем в списке переданных пленных количество великорусских фамилий, заканчивающихся на "-ов" и "-ев", равняется количеству малороссийских фамилий, заканчивающихся на "-ко". И тех, и других по 44 человека. <…> Такой состав военнопленных подтверждает, что то, что сейчас происходит, является гражданской войной, отложенным результатом "бескровного" раздела страны в 1991 году, когда русских людей, проживающих в союзных республиках, подарили новообразованным русофобским государствам и обрекли их на этноцид. Кто-то говорит, что сейчас мы воюем со своим отражением. Точно можно утверждать, что по обе стороны фронта воюют люди с общими корнями, многие фамилии по обе стороны фронта одинаковые. Уверен, что в списке российских военнослужащих, вернувшихся после обмена пленных, значительная доля русских людей с малороссийскими фамилиями. Также из обилия великорусских фамилий в списке можно сделать вывод, что именно жители русских областей на Украине приоритетно попадают под мобилизацию, противник старается воевать с Россией силами русских по происхождению людей (по заветам Бжезинского "На обломках России, против России, за счет России"). Логика противника понятна, чем больше людей из русских регионов Украины погибнет в войне с Россией, тем глубже будет раскол и тем сложнее будет распространять российское влияние на эти регионы, также противником решается задача по уничтожению русскоговорящего населения и увеличении доли украиномовного населения».
Белгород и его жертвы
30 декабря центр Белгорода попал под массированную ракетную атаку со стороны Украины. Были ранены более ста мирных белгородцев, 25 человек погибли, в том числе дети. Владимир Путин назвал удар по Белгороду терактом.
«Мышь в овощном» верит в неотвратимость возмездия:
«Мы соболезнуем тем, кто потерял сегодня в Белгороде своих родных и близких. Нам не облегчить ваше горе – но мы скорбим вместе с вами. Пусть будет холодным и ясным ум, крепкой рука и острым глаз у тех, кому предстоит воздать убийцам по содеянному ими».
«ЖелеZный Zэк» напоминает, что с террористами договариваться бессмысленно:
«Белгород – последняя трагедия? Ответ очевиден для каждого жителя Донбасса – НЕТ! Пока существует киевский режим, теракты будут продолжаться. Наши города, наших женщин и детей обстреливали 8 лет. Читал некоторые уголовные дела, возбужденные по факту гибели из-за обстрелов донбасских детей. Понимал – эти изверги понимали, что стреляют по детям. Помню первое утро Нового 2023 года в Донецке. Город в 4 утра был обстрелян из украинских Градов. Насчитал 24 прилета. Пострадали жилые дома на Артема, Оперный театр, детские объекты (посмотрите видео выше). На Украине у тех, кто отдает приказы, и у тех, кто их исполняет, нет совести, веры, человеческого. Для нас эта трагедия должна стать еще одним важным уроком – раковую опухоль надо оперативным путем удалять. С ней договариваться бесполезно. И что-то мне подсказывает, что сегодня и завтра нас ждут "сюрпризы". Враг коварен. А нам всем надо сосредоточиться и идти к Победе! Помня о тех, кто пал в этой священной для нашей страны войне».
«Темник» обращает внимание на циничную реакцию американцев:
«В заявлении американского посла на Украине Бриджит Бринк о том, что украинцы сами будут принимать решение о дальности ударов из РСЗО HIMARS, есть два нестандартных момента, две странности. Прежде всего, Бринк не является официальным спикером Госдепа. Обязывающие заявления обычно делают первые лица ведомств, чаще официальные спикеры и редко когда персонажи второго или третьего ряда. Кроме того, до сих пор первое применение всех очередных американских вундерваффе происходило без анонсирований. Зачем вдруг в этот раз потребовалось оглашать новые намерения ВСУ? Происходящее можно воспринять даже как предупреждение, предоставляющее возможности подготовиться».
В новогодние праздники ВСУ продолжили террористические обстрелы Донецка, Белгородской, Брянской и Курской областей. ВС РФ тем временем уничтожали военную инфраструктуру Украины, в чем преуспели, учитывая дефицит украинского ПВО.
«Контора Пишет» отвечает россиянам, которые расстраиваются из-за вранья западных СМИ о том, что ВС России якобы бьют по гражданским целям:
«Мы уже давно во мнении этого мирового сообщества обстреливаем исключительно жилые кварталы, насилуем кого ни попадя, зачем-то пытаем пленных и гражданских лиц и устраиваем геноцид на освобожденных территориях. Оно, это паршивое сообщество, состоящее, как правило, из той же мрази, что насыщает оружием ВСУ, не желает и не будет замечать отстройки Мариуполя и Бердянска, стремления к восстановлению Донбасса, гуманного отношения к сдавшимся в плен и социальной помощи пострадавшему в ходе боевых действий населению, проецируя на нас кальку со своих собственных гнусных методов ведения войны. Даже не потому, что это рушит их картинку "жестоких русских". Они просто не могут представить себе иной реальности, ведь ни США, ни коллективный Запад ни цента не вложили в восстановление экономики стран, в которых они вели войны, за исключением поставок оружия правящим марионеточным режимам, каким сейчас стал и киевский режим – впрочем, он был таким всегда. Со времен Второй Мировой войны и до наших дней Запад вел войны в основном с мирным населением, убивая, грабя и насилуя, громя и сжигая Дрезден, Хиросиму, Ханой, Багдад, Ракку и многие другие города. Умные генералы разрабатывали концепции "огненных штормов", высчитывали высоту подрыва ядерного боеприпаса, заказывали напалмовые бомбы с усиленным эффектом и применяли боеприпасы объемного взрыва повышенного могущества – все это именно для уничтожения как можно большего количества населения и именно в городах. А сейчас мы боимся показаться в их глазах жестокими и негуманными?»
«Мюсли вслух» констатируют, что российские военные делают свое дело, не обращая внимания на визг врагов:
«Россия бьет по бронетанковому заводу во Львове, пока хохлы устраивают злодейство в химически чистом виде, обстреливая центр Белгорода. Никакого особого военного смысла в их действиях нет, но украинскому охлосу, сходящему с ума от радости при новостях о погибших русских детях, довольно и этого. Россия продолжит уничтожать военные цели в тылу ВСУ, поступая так не из мести, а из целесообразности и обстановки на фронте. Решительно, регулярно и неумолимо. Каждая высокоточная российская ракета, попавшая в цель, приближает нашу победу над варварами».
Россия и её председательство
1 января председательство в БРИКС перешло к России. В этот же день в объединение официально вступили новые государства: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Теперь страны БРИКС составляют 29% мирового ВВП и 43% мирового производства нефти.
«Западные зайчики» пишут о новых возможностях:
«"Новый год – новые возможности" – таким девизом можно охарактеризовать 2024-й для объединения БРИКС. С 1 января в организацию вступили пять новых стран, а также сменилось государство-председатель. Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ присоединились к союзу, благодаря чему общая площадь стран БРИКС увеличилась до 45 756 242 квадратных километров, а население "выросло" до 3,64 млрд человек. Главной страной в организации в этом году стала Россия. <…> Перед РФ стоит задача оказать содействие органичному встраиванию в деятельность БРИКС всех новых участников и доработать модальности категории государств – партнеров объединения. В октябре в Казани пройдет первая в истории встреча лидеров расширенного объединения стран».
«Всевидящее око» рассуждает о перспективах БРИКС:
«Геополитическое значение превращения БРИКС из неформального клуба растущих экономик в одно из самых влиятельных международных объединений в мире, который уже называют "Большой Десяткой", Западу еще предстоит осознать. Но вот объективные цифры: в странах БРИКС проживает 46% населения планеты, более 3,5 миллиардов человек. Для сравнения – в государствах Большой Семерки проживает 775 миллионов человек. Страны БРИКС, по данным индийской информационно-аналитической платформы Megh Updates, производят 31,5% мирового ВВП. G7 производит 30% мирового ВВП, и доля "Большой Семерки" снижается, а доля БРИКС, наоборот, растет: ожидается, что к 2030 году она превысит 50% мирового ВВП. Запад пугает усиление потенциала и влияния БРИКС, делающее ее мощным противовесом для Большой Семерки. Причем противовесом не только экономическим, но и цивилизационным, демонстрирующим эффективность системы, построенной на иных, нежели у США и их союзников, принципах. <…> БРИКС становится все более привлекательной платформой для государств, стремящихся освободиться от душащей гегемонии США, построенной не на международном праве, а на неких "правилах", которые придумывают и устанавливают в Вашингтоне».
Политолог Юрий Баранчик полагает, что БРИКС готова стать самодостаточным рынком зерна:
«Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), расширившись с 2024 года за счет нетто-импортеров зерна Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, почти сравняет производство и потребление ключевых зерновых культур внутри группы. Это создает предпосылки для торговли зерновыми внутри объединения без использования доллара и создания для этого собственной торговой площадки, говорится в письме российского Союза экспортеров зерна (СЭЗ) в Минсельхоз. Согласно расчетам российского СЭЗа, после расширения БРИКС 1 января за счет пяти новых стран, не включая "колеблющуюся" Аргентину, производство зерна группой достигнет 1,23 млрд т в год (44% мирового), а потребление максимально приблизится к производству – 1,22 млрд т (также 44%). <…> Осталось только с логистикой разобраться и создать новую биржу, и все будет отлично».
«PRO Инвестиции ПРОСТО» рассуждает о мировой экономической трансформации:
«Мир и Россия вместе с ним находится в процессе огромной перестройки экономики (и он только начался). Основной вектор России – выстраивание экономических альянсов (Китай, Иран, Индия, страны Африки, Саудовская Аравия и ОАЭ – которые, кстати, вступили в БРИКС). Власти будут предпринимать большие усилия по созданию привлекательных условий для внутренних инвестиций (я ожидаю, что планы по количеству IPO будут превзойдены)».
«По рублю» резюмирует:
«Если увязнуть в войне, то государство не занято своим развитием, оно занято войной. Золотая мечта наших врагов. А их страшный сон – это развитая и суверенная Россия, со сферой влияния у своих границ и своим голосом в мире. <…> По окончании СВО выстоявшая Россия – это начало конца Запада. Потому что Запад не смог сломать, значит, не так и силен. Запад-то был даже коллективный, а Россия одна. И данный факт будет постепенно менять весь геополитический расклад в сторону ослабления самого Запада. Без права на игру в одни ворота более. Будущий образ части мира – это БРИКС: суверенитет государств, развитие и взаимовыгодное сотрудничество. Это мир будущего. А Запад? На равных со всеми. Запад из того, что уцелеет».
2023 и его итоги
Авторы каналов продолжают подводить итоги ушедшего 2023 года.
«АДЕКВАТ Z» доволен:
«Год получился во всех отношениях лучше, чем можно было ждать в его начале – и неизмеримо лучше, чем рассчитывали враги. Экономика не просто показала свою неуязвимость под шквальным огнем, но и вышла на исторические максимумы, и начала наработку серьезнейших заделов на будущее на всю обозримую глубину. Оборонка совершила второй подряд подвиг длиною в год, не просто в достатке обеспечивая армию всем необходимым для боя и роста, но кратно, а еще чаще многократно, превосходя практически все, что сумел нам противопоставить в этом отношении противник с его, понимаешь, половиной мирового ВВП. Армия на глазах, месяц за месяцем с честью и славой демонстрируя это на поле боя, становится качественно иной, чем была еще в прошлом году – и когда противник начнет хотя бы приблизительно осознавать, насколько иной и насколько для него страшной уже здесь и сейчас, это должно будет стать важнейшим поворотным пунктом в глобальных раскладах. Власть обеспечила решение этих задач (великих? титанических? исторических? никакой эпитет не будет перебором) не то что без падения, а с ростом общего уровня жизни – в военное-то время, в разгар противостояния такой ожесточенности и с такими ставками, каких не видели четыре поколения».
«Землянка» подводит региональные итоги:
«Регионы в 2023 году столкнулись с большим количеством природных катаклизмов и чрезвычайных происшествий. Например, проблема с обрушением зданий, в основном из-за взрывов газа, никуда не уходит, и приходилось то и дело слышать о таких происшествиях из разных уголков нашей страны. Также стоит остановиться на наших новых регионах. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области активно стараются развиваться, насколько это позволяет ситуация на разных территориях регионов. От новых регионов уже начали приходить поступления в федеральный бюджет, что не может не радовать. В целом, можно сказать, что регионы справляются с теми проблемами, которые на них свалились. В каждом регионе есть свои недочеты, которые необходимо исправлять, но, по крайней мере, проблемы решают, хоть иногда и только с пинка федерального центра».
«Мейстер» пишет о военных результатах:
«По здравому размышлению главным из них является не успешное отражение украинского наступления и не рост производства отечественной оборонки, и даже не приобретенное в боях новое качество армии. Это все очень важные слагаемые главного итога. И этим итогом становится коренное и необратимое изменение баланса сил и в Европе, и в мире в целом. Мощь НАТО, до начала войны считавшаяся абсолютно превосходящей, была поставлена под серьезное сомнение после провала украинского наступления. Этот провал справедливо воспринимается как провал НАТО в принципе. До его начала представители Альянса слишком много и при разных обстоятельствах говорили, что у ВСУ есть все нужное для успеха, что оборона российских войск будет прорвана, и Украина добьется победы на поле боя. Уже в июне эти речи пошли на спад, в июле зазвучал скепсис, в августе он начал доминировать, в сентябре наступление было призвано провалившимся, и все чаще стали звучать сомнения относительно дальнейшего финансирования Украины».
«Парламент с кнопкой» считает, что минувший год проявил наше главное качество:
«Прошлый год показал, что нет той силы, которая способна нас остановить. Свинцовые и ревущие прошлые года многому нас научили, но главный урок – это стойкость. Нас не сломить. <…> Прошедший год вновь доказал, что армия и народ действительно едины, и это братство дает всем нужные и правильные ориентиры. Год назад нам пророчили крах и поражение, как в экономике, так и на СВО. Где теперь эти прогнозисты? Ах да, теперь они выдают сотни материалов о том, как Россия смогла доказать всему миру, что с ней все еще нужно считаться».
«Банкста» подводит неутешительные для Запада итоги санкционной политики:
«Евросоюз продолжает покупать у России нефть, газ и другие ископаемые, несмотря на санкции. Об этом пишет европейское издание Politico, подводя итоги года. "Западные страны пытались подорвать военные усилия России, нанеся удар по ее экономике. Страны ЕС ввели 12 пакетов санкций против физических лиц и экспорта российских товаров, включая уголь. Страны G7 и ЕС также ввели предельную цену в $60 за баррель на экспорт российской нефти", – напоминает Politico. Однако доходы России, по данным издания, вновь выросли во второй половине года из-за ее способности находить новые рынки. С декабря 2022-го по конец октября 2023 года страны ЕС закупили у России ископаемого топлива на €35,7 млрд. Причем за сжиженный природный газ страны ЕС заплатили в российскую казну даже больше (€8,4 млрд, или 50,88%), чем неевропейские страны (€8,1 млрд, или 49,12%). Правда, в целом выручка Москвы от экспорта ископаемых в другие страны оказалась в пять с половиной раз больше».
Латвия и её депортация
Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которых обвиняют в невыполнении требований поправок к закону об иммиграции. Среди них 789 человек старше 60 лет. По новым правилам старый вид на жительство становится недействительным, а для получения нового надо сдать экзамен на знание латышского языка.
«Люди Z» называют Латвию позором Европы:
«Обыкновенный фашизм в исполнении Латвии. Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам РФ, 789 из которых – старше 60 лет. Еще чуть-чуть и начнут создавать лагеря для русских людей! Потомки полицаев».
«Латвийская кочка» считает, что Латвию готовят к взрыву:
«Два процесса идут в Латвии параллельно, по восходящей: ускоренная милитаризация и разнузданная антирусская кампания. Очевидно, что прибалтийскую пороховую бочку готовят к моменту X, когда сочтут, что пора поджигать запал. Решение примут за пределами территории. <…> Только три вещи, которые надо знать о новом правовом беспределе в отношении русских, которых намерены депортировать для повышения самосознания латышей. Первое. Законодательные поправки были приняты задним числом, в ходе истерии после начала СВО. То есть закону придали обратную силу, что превращает его в беззаконие. Второе. Иммиграционные поправки относятся только к россиянам и белорусам. На граждан Аргентины, Грузии, Франции и других стран мира они не распространяются, то есть носят дискриминационный характер. Третье. Удар нанесен по тем людям, которые практически всю жизнь работали в Латвии. Теперь их, в нарушение Соглашения с РФ, лишают пенсии».
«Шпроты в изгнании I Новости Латвии» рассказывают о предстоящем судебном процессе:
«Конституционный суд Латвии 9 января начнет рассматривать дело о массовом лишении россиян постоянных видов на жительство в Латвии. <…> Заявители просят суд оценить пункт 58 переходных правил закона об иммиграции на предмет соответствия статье 1, параграфу 1 статьи 91 и статье 96 Сатверсме. Согласно этому пункту, для получения ВНЖ в Латвии гражданам России необходимо представить свидетельство о знании латышского на уровень не ниже А2. Также поправками из закона об иммиграции был исключен пункт 8 части 1 статьи 24, которым предусматривалось право потребовать постоянный латвийский ВНЖ для иностранца, проживающего в Латвии, который до получения гражданства другой страны являлся гражданином или негражданином Латвии. В иске утверждается, что заявители поставлены в неравную ситуацию по сравнению с другими бывшими латвийскими гражданами и негражданами, получившими постоянные ВНЖ согласно пункту 8 части 1 статьи 24. Кроме того, лишение предоставленного государством постоянного статуса нарушает их права на неприкосновенность частной жизни и принцип защиты правового доверия».
Журналист Алексей Стефанов отмечает, что русофобия латышей бьет по украинцам:
«Какая неожиданность: у латышских националистов начинает пригорать – украинские беженцы до сих пор говорят на русском! Классический эпизод произошел в магазине на улице Бикерниеку в Риге. Продавщица фактически выгнала из магазина 11-летнюю девочку за то, что та говорила по-русски. Но вот незадача: как утверждает женщина за кадром, девочка приехала в Латвию с Украины. Но на продавщицу это никак не подействовало: "Она обязана выучить латышский", – заявила нацпродавщица. А как же единение с Украиной, они воюют за нас и "русский корабль бла-бла-бла" на чистом русском? Все? Завяли помидоры? Но если девочка и не с Украины, понимаете, на какой уровень вышел национализм? Что какая-то мелкая латышская продавщица может себя так вести не только с покупателем, но с ребенком».
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