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В среду Минобороны РФ сообщило, что в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнопленных. Киеву передали 230 украинских военных. Обмен стал возможным благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.

«Лещ Фандорина» пишет о том, почему россиян вернули больше, чем украинцев:

«Сверх формулы "один на один" в Россию вернулось 75 наших ребят, что должно было произойти еще полгода ранее, но киевский режим в очередной раз нарушил договоренности, вернув их только сейчас. Помните, сколько было криков и истерик по этому поводу. Картина оказалась совсем иной, но ни один не извинится. Первый раз Россия поменяла пятерых чертей на наших военных, сколько помню, речь шла о летчиках, при условии, что первые остаются в Турции. Второй раз мы договорились, что взамен на 75 наших пленных эти черти смогут вернуться на бывшую Украину. Более чем хорошая сделка. Претензия к Р. Эрдогану – подставил и не обеспечил выполнение договоренностей, которым был гарант, уж очень хотел продолжать зарабатывать на "зерне". Думаю, он уже много раз пожалел о подобном поведении».

«338» комментирует заявление Минобороны РФ о том, что переговоры были сложными:

«"Сложный" – это значит, что гниде, попытавшемуся показать, что он самый умный, и обмануть Верховного при прежнем обмене, а затем через своих подельников пытавшийся предложить вариант спустить дело на тормозах и по-тихому отдать парней, но своих встретив как хероев (читай – примерно был сценарий "прогнули русских, не ставим их ни в хрен собачий, а своих повертаем и перемогаем дальше"), получил то сообщение, которое нужно. Попытка кидка, как и прежние попытки заявить, что у гниды-то то самое побольше, не забыта, и такое не прощается. Возмездие уже идет, в том числе через те самые "центры принятия решений". Знающие люди подсказывают, что обмен не последний. Вытаскивать своих людей по-прежнему будем, хоть общаться приходится с откровенным дерьмом, но ради своих готовы и с чертом на переговоры».

«Радио Лекух» отмечает, что обменянные украинцы не в восторге:

«Знакомые поведали: с обменами могут быть проблемы. Все больше сдавшихся хохлов пишут отказы на "возвращение на рiдную". А насильно выдавать как-то не по-людски».

«Donrf» обращает внимание на заявление обменянной украинской военнослужащей о том, что в плену украинцев пытали:

«Вот за что я обмены не люблю. Потока дерьма теперь на неделю хватит. Впрочем, за пленную хохлуху заступлюсь – там лгать о пытках обязательно. Иначе никак. Иначе проблем поиметь можно».

Политолог Евгений Андрущенко обращает внимание на этнический состав обменянных украинцев:

«Из 230 военнопленных, которые были переданы украинской стороне, значительная часть является носителями великорусских фамилий. Причем в списке переданных пленных количество великорусских фамилий, заканчивающихся на "-ов" и "-ев", равняется количеству малороссийских фамилий, заканчивающихся на "-ко". И тех, и других по 44 человека. <…> Такой состав военнопленных подтверждает, что то, что сейчас происходит, является гражданской войной, отложенным результатом "бескровного" раздела страны в 1991 году, когда русских людей, проживающих в союзных республиках, подарили новообразованным русофобским государствам и обрекли их на этноцид. Кто-то говорит, что сейчас мы воюем со своим отражением. Точно можно утверждать, что по обе стороны фронта воюют люди с общими корнями, многие фамилии по обе стороны фронта одинаковые. Уверен, что в списке российских военнослужащих, вернувшихся после обмена пленных, значительная доля русских людей с малороссийскими фамилиями. Также из обилия великорусских фамилий в списке можно сделать вывод, что именно жители русских областей на Украине приоритетно попадают под мобилизацию, противник старается воевать с Россией силами русских по происхождению людей (по заветам Бжезинского "На обломках России, против России, за счет России"). Логика противника понятна, чем больше людей из русских регионов Украины погибнет в войне с Россией, тем глубже будет раскол и тем сложнее будет распространять российское влияние на эти регионы, также противником решается задача по уничтожению русскоговорящего населения и увеличении доли украиномовного населения».

